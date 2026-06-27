Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.A. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü