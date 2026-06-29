MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu, 'Şanlıurfa İli Kültür Envanteri Projesi'nin kapanış programında konuştu Açıklaması

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Şanlıurfa Valiliğinin kentin kültürel mirasını kayıt altına aldığını belirterek, "Kitap olarak, dijital kitap olarak ve internet sitesi olarak 5 bine yakın eserin resimleri ve konumlarıyla bir araya getirilmesi son derece önemli." dedi.

Afyoncu, "Şanlıurfa İli Kültür Envanteri Projesi"nin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen kapanış programında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Anadolu'nun kadim şehirlerinden olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Valiliğinin önemli işlere imza attığını belirten Afyoncu, şunları kaydetti:

"Bir Türk İslam şehri. Anadolu'nun geçmişi en geniş, İslam döneminde birçok izi bulunan bir şehir. Burada Şanlıurfa Valiliği, son derece önemli bir işe imza atıyor ve Urfa'nın kültürel mirasını kayıt altına alıyor. Kitap olarak, dijital kitap olarak ve internet sitesi olarak 5 bine yakın eserin resimleri ve konumlarıyla bir araya getirilmesi son derece önemli çünkü bu eserler zaman içerisinde tahrip olurlar. Tahrip olmuşlar. Tahrip olmaya da devam edecekler ancak şu anda bunların envanterinin çıkarılması son derece önemli. Bu zaman içerisinde bu envanter daha da gelişerek devam edecektir. Bu açıdan Urfa Valiliğini, emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyoruz. Urfa'nın tarihi bir şehir olduğunu, aynı zamanda bu kültürel envanteri de tescil ediyor."

" Şanlıurfa, böylece 5 bin eserin kayıt altına alındığı ender şehirlerden biri oldu"

Vali Hasan Şıldak da çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın tarihini ve bütün kültür varlıklarını tescillemeyi, kayıt altına almayı hedefleyen çalışmayı iki yılı aşan sürede tamamladıklarını söyledi.

Bu çalışmanın, Harran ve Batman üniversitelerinin bilimsel katkısıyla, uzman heyetin bilimsel metotlarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Şıldak, "Bu projenin, her şeyden önce Şanlıurfa'mızda tarihin, kültürün bütün unsurlarının, tescilli ve tescilsiz bütün değerlerimizin kayıt altına alınması, 5 ciltlik eser olarak yayımlanması, aynı zamanda dijital sürümünün de vatandaşlarımızın kullanımına sunulmasının ötesinde bir web sayfasıyla da bütün kamuoyuna açık bir şekilde sunumunu gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Bu çalışmayı ülkeye kazandıran tüm emektarlara ve destek sağlayan kurumlara teşekkür eden Şıldak, sözlerini şöyle tamamladı:

" Şanlıurfa, böylece 5 bin eserin kayıt altına alındığı ender şehirlerden biri oldu. Bu kapsamlı çalışmanın önümüzdeki süreçte 2 bin 750 olan tescilli eser sayımızın daha da yükselmesi, 5 binli rakamlara doğru ilerlemesi için de büyük bir fırsat oluşturacak. Ben böylesine bir çalışmanın içinde olmaktan, bu çalışmayı tamamlamış olmaktan duyduğum mutluluğu, memnuniyeti de belirtmek istiyorum çünkü Urfa, kültür şehri olarak aynı zamanda turizm şehrine dönüşmeyi hedefleyen, bir taraftan neolitik dönemin arkeolojik alanlarının Taş Tepeler Projesi'yle zirveye ulaştığı bir dönemde bir taraftan da Türk İslam medeniyetinin pek çok eserini bünyesinde barındıran peygamberler şehri ünvanını da taşıyan kapsamlı ve çok yönlü bir şehir."

Programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile projenin bilimsel koordinatörü ve Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe de konuşma yaptı.

Program, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.