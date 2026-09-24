Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem anı kamerada, kuaför sahibi müşterisiyle dışarı koştu

Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem anı kamerada, kuaför sahibi müşterisiyle dışarı koştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir erkek kuaföründe iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarıya koştuğu, ekspertizde ise görevliler otomobili kontrol ederken aracın sallandığı ve çalışanların dışarı çıktığı görüldü.
DEPREM ANI KAMERALARDA
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarıya koştuğu anlar yer aldı. Ekspertizde kaydedilen görüntülerde ise görevlilerin otomobili kontrol ettiği, bu sırada aracın sallanmaya başladığı ve çalışanları dışarıya çıktığı görüldü.
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı