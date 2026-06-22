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4 çocuk annesi Emine, evinde ölü bulundu; 1 gözaltı

4 çocuk annesi Emine, evinde ölü bulundu; 1 gözaltı
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Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Evde kan izlerine rastlandı.

ŞANLIURFA'da, 4 çocuk annesi Emine Kurt (41), evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Kurt'a ulaşamayan yakınları, giriş kattaki eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine, pencerenin dışından içeri doğru baktı. Kurt'u pencerenin demir korkuluklarda hareketsiz halde gören yakınları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 çocuk annesi Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandığı belirtildi. Olaya ilişkin ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Kurt'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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