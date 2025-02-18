Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kaza anı başka bir aracın tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarptığı ardından 2 otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı.