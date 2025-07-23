Şanlıurfa'da 3 Bin 210 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Haliliye ve Viranşehir kara yolu üzerinde yol uygulaması yapıldı

Aramalarda, 3bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.