Şanlıurfa'da 3 Bin 210 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol uygulamalarında 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Haliliye ve Viranşehir kara yolu üzerinde yol uygulaması yapıldı

Aramalarda, 3bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı

Yeşilçam'ın "kötü adamı" yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi

Eski eşinin ihbar ettiği katibe 1190 yıl hapis talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.