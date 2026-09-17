Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 27 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. ile hakkında "hırsızlık" suçundan 22 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.