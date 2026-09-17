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Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 27 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. ile hakkında "hırsızlık" suçundan 22 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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