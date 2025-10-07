Şanlıurfa'da 2 Bin 128 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel