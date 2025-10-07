Şanlıurfa'da 2 Bin 128 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.