Haberler

Şanlıurfa'da 2 Bin 128 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2 Bin 128 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe kırsalında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik ameliyat Brezilyalı fenomeni hayattan kopardı

Estetik ameliyat ünlü fenomeni hayattan kopardı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.