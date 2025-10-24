Haberler

Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Güncelleme:
Şanlıurfa'daki Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendi pişirdikleri yemekten yiyen 18 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da, cezaevinde kendi pişirdikleri yemekten yiyen 18 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde koğuşlarında kendi yaptıkları yemekleri yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık sağlık ekipleri yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA MAHKUM HASTANELİK OLDU

Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 18 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından cezaevindeki yemeklerden ve sudan numuneler alınarak, inceleme için laboratuvara gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri, tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

