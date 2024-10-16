Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Deprem Anında Panik Yaşadı

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Kısa süreli panik yaşanırken, Gülpınar, toplantıyı yarıda bırakıp AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuşurken, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.