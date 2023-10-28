Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında,

Başkan Beyazgül mesajında, 29 Ekim 1923 yılının tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramını' büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin İlanının 100. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Tarihte yaşadığımız her türlü zorluğa karşı Türk Milleti üzerine düşeni kanının son damlasına kadar yapmış, ülkesini, vatanını ve bayrağını korumuş, kollamıştır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, karşı yapılan operasyonları yine tek yürek olarak bertaraf edeceğimizden şüphemiz yoktur. Cumhuriyetimizin 100. Yılına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zatıalilerinin ifadeleriyle 'Cennet vatanımızın 81 vilayetinde olduğu gibi Şanlıurfa'da evleri, dükkanları, arabaları, Türk bayraklarıyla süsleyerek yer gök bayrak olsun!' sloganıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkacağımıza inanıyor, bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, rahmet ve minnetle anıyorum."