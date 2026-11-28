Şanlıurfa Birecik'te otomobil tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mustafa Ş. idaresindeki 27 FJ 387 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde Müslüm K. (47) yönetimindeki 63 FK 226 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Metin Özlü (47) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Burak Şen (13) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA