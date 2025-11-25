Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama Meydana Geldi

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Adliye Sarayı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, "Herhangi bir can ve mal kaybına yönelik bir risk bulunmuyor. Yaralımızın tedavisi sürüyor ve konu teknik yönüyle incelenip patlamanın sebebi ortaya konulacak" dedi.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'ndeki bodrum katındaki adli emanet deposunda meydana gelen patlamada, bir personel yaralandı. Olay yerinde incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, patlamaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Patlamaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktaran Vali Hasan Şıldak, olayın saat 15.00 sularında meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Sayın Başsavcımız, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız ile adliye binamızın önündeyiz. Adliye binamızdaki adli emanet deposu içerisinde meydana gelen bir patlama ve devamındaki yangın olayı sonucunda bir personelimiz bacağından yaralandı. Şu an tedavisi hastanemizde sürdürülüyor. Biz öncelikle adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımızın nezdine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu araştırılıyor. Şu anda bina boşaltılmış durumda. İçeride kalan personelimiz ya da vatandaşımız yok. Herhangi bir can ve mal kaybına yönelik bir risk bulunmuyor. Yaralımızın tedavisi sürüyor ve konu teknik yönüyle incelenip patlamanın, yangının sebebi ortaya konulacak. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Çalışmaları burada Başsavcımızla birlikte koordine ettik. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bazı basın yayın kuruluşlarının haberlerinde 4 yaralı olduğu bilgisi doğru değil. Sadece bir yaralımız mevcut."