Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama: 1 Yaralı

1) ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE PATLAMA; 1 YARALI

ŞANLIURFA Adliyesi'nin bodrum katında patlama meydana geldi, 1 adliye personeli yaralandı.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.