Haberler

Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında meydana gelen patlamada 1 adliye personeli yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1) ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE PATLAMA; 1 YARALI

ŞANLIURFA Adliyesi'nin bodrum katında patlama meydana geldi, 1 adliye personeli yaralandı.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.