ŞİÖ Zirvesi Bişkek'te Yarın Başlıyor

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesi, yarın başkent Bişkek'te düzenlenecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesi, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bişkek'te düzenlenecek zirveye, üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra davetli devletlerin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılım sağlayacak.

Bu etkinliklere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa katılacak.

Toplantılarda uluslararası örgütleri temsilen ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov da hazır bulunacak.

ŞİÖ zirvesinde liderler, uluslararası ve bölgesel güncel meselelerin yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, lojistik, dijital, çevresel, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ile örgütün geleceğine yönelik öncelikli adımları ele alacak.

Zirve kapsamında ŞİÖ'nün 25. yıl dönümünü simgeleyen "Bişkek Deklarasyonu" imzalanacak.

Ayrıca çok yönlü işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan kurumsal belgeler, kararlar ve bir dizi tematik bildiri devlet başkanlarının onayına sunulacak.

"ŞİÖ Artı" formatındaki oturumlarda ise BM'nin uluslararası hukuktaki merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan bölgesel işbirliğinin genişletilmesi konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Kırgızistan, ŞİÖ dönem başkanlığının temasını "ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" olarak belirlemişti.

ŞİÖ bünyesinde tam üye statüsünde olmayan Türkiye, 2012'de örgüte "diyalog ortağı" olarak katılmıştı.

Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

ŞİÖ'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, örgüt, bugün 36 milyon kilometrekarelik bir alanı ve 3,4 milyardan fazla nüfusu kapsayan 10 üye devleti bir araya getiriyor.

Küresel ekonomideki ağırlığı her geçen gün artan örgüt, dünya GSYH'sinin yaklaşık dörtte birini ve uluslararası ticaretin yüzde 15'inden fazlasını temsil ediyor.

ŞİÖ'nün temelleri, 15 Haziran 2001'de Şanghay'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerinin katılımıyla atıldı.

Başlangıçta 6 üye ile yola çıkan örgüt, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te İran'ın ve 2024'te ise Belarus'un katılımıyla büyük bir aileye dönüştü.

Örgüt, karşılıklı güveni, dostluğu ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi, yeni tehditlere birlikte karşı koymayı, çeşitli alanlarda etkili ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmeyi ve ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel kalkınmayı teşvik etmeyi öncelikli hedefleri arasında bulunduruyor.

ŞİÖ bünyesinde Afganistan ve Moğolistan "gözlemci" statüsünde yer alıyor.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'dan oluşan 15 ülke ise "diyalog ortağı" olarak örgütle stratejik bağlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA