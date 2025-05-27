Şandong'daki Kimya Fabrikasında Patlama

Şandong'daki Kimya Fabrikasında Patlama
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Çin'in Şandong eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldi, yangını söndürmek için 230 itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Fabrikada 500'den fazla işçi çalışıyor, can kaybı veya yaralılar hakkında henüz bilgi yok.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Veyfang şehrindeki sanayi sitesinde yer alan Gaomi Youdao Kimya Şirketi'ne ait fabrikada patlama meydana geldi.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Yerel itfaiye birimlerinden 230 personel yangını söndürmek üzere bölgeye sevk edildi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtilirken, henüz can kaybı ve yaralılara dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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