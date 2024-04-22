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Sandıklı'da Vatandaşlar Yağmur Duasına Çıktı

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Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Dualar ile muhtarlığın önündeki alanda yağmur duası edildi ve yemek ikramı yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldı.

Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Vatandaşlar dualar ile muhtarlığın önündeki alana geldi. Bu alanda yine dualar okunarak yağmur duası edildi. Daha sonra muhtarlık ve köy halkı tarafından hazırlanan yemek ikramı yapıldı.e

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, "İnşallah beklenen yağmurlar kısa zamanda yağar ve tarım arazileri bu nimetten nasibini alır." dedi.

İlçede tarım ve hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş da ilçede çiftçiliğin önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Yağmur duasına, Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Kızık Köyü Muhtarı Yılmaz Başpınar, daire amirleri, köy halkı, ilçe merkez ve çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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