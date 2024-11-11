Sandıklı'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
D.D. (36) idaresindeki 07 AHC 093 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunda Yeniköy yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.B. (6), M.D. (9) ile S.T.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.