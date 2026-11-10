Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sandıklı'da asayiş ve trafik denetiminde 86 araca 11 bin 417 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan asayiş ve trafik denetiminde 249 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Denetimde kural ihlali tespit edilen 86 araca 11 bin 417 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde 249 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasını gerçekleştirdi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 86 araca, 11 bin 417 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Sandıklı'da trafik güvenliğine yönelik saha incelemesi yapıldı

Sandıklı ilçesinde olası trafik kazalarının önüne geçilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla kritik kavşak ve belde girişlerinde teknik inceleme gerçekleştirildi.

?Akharım beldesi ile Çiğiltepe köyü girişlerindeki saha denetimlerine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl ve kurum yetkilileri katıldı.

Sandıklı'da kış öncesi yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Sandıklı ilçesinde kış mevsimi öncesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

?Ekipler, ilçe genelindeki ulaşım ağında aksama yaşanmaması için bozulan güzergahlarda kumlama çalışması yaparken, tarım arazilerine ulaşımı sağlayan arazi yollarında düzeltme ve tesviye işlemleri gerçekleştiriyor.

Sandıklı'nın köylerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) bünyesinde yürütülen kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları sürüyor.

KÖYDES programı kapsamında yürütülen projede, ilçeye bağlı 23 köyde yol yenileme ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla köy yollarının daha modern, temiz ve kullanışlı hale getirilerek vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Bodrum'da Portekizlilerle çıkan kavgada başını yere çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Küfürleşme kavgaya döndü! 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

Ünlüler Atamızı andı, mesaj ortak: Fikirler ölmez!
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı açık: Artık çok net görülmüştür
Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç kaza! Bir aile dağıldı
Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

Türkiye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Yeni yatırımlar geliyor
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Sadece karşıya geçmek istemişti