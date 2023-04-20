SANDIKLI'DA 4 AYDA 200 KATARAKT AMELİYATI

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi'nde 4 ayda 200 kişi katarakt ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde görevli göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Kutay Mehmet Kuşçu tarafından haftanın 2 günü yaklaşık 15 hasta katarakt ameliyatı yapılıyor. Hastanede 4 ayda 200 katarakt hastası ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Dr. Kutay Mehmet Kuşçu, yaşlanma sürecinden en fazla etkilenen duyu organının göz olduğunu vurgulayarak, "Yaşlanmaya bağlı olarak oluşan görme bozukluklarının toplum üzerinde en yaygın görülen etkeni katarakttır. Kataraktta yaşlanan lensin ağırlığı ve kalınlığının değişmesi ile uyum yeteneği azalır. Lens çekirdeğinin sıkışması ve sertleşmesiyle lens üzerinde kahverengi ve sarı renklenmeler oluşur. Dünya genelinde körlüğe en sık olarak sebep olan hastalıktır ve tek tedavisi bulanıklaşan lensin operasyon ile çıkarılarak yerine yapay bir mercek takılmasıdır. Hastanemizde haftada 2 gün çok sayıda katarakt ameliyatı yapılmakta olup, 4 ay gibi kısa bir sürede yeni nesil cihazlarımızla 200 göze şifa sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Hastalarımıza tavsiyemiz ileri yaşlarda gelişen görme kayıpları için muhakkak göz doktoruna muayene olmalarıdır. Ameliyat zamanı gelmiş kataraktı olan hastalarımız, operasyon sonrası sorun yaşamamaları için cerrahiyi uzun süre ertelememeleri en sağlıklısı olacaktır" dedi. (DHA)