Şanlıurfa'da toplu oy kullanımı iddialarına Valilik'ten yanıt geldi

Sosyal medyada toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi. Metinde, "Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Türkiye bugün sandık başına giderken Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı.

"SANDIK KURULU ÜYELERİMİZ DARBEDİLDİ"

Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır." ifadeleri yer aldı.

İşte Oğuz Kaan Salıcı'nın o paylaşımı;

VALİLİK: TOPLU OY KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL

Şanlıurfa Valiliği'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, "Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.