Haberler

Kafenin önüne park etmek isteyen sürücüye sandalyeli engel

Kafenin önüne park etmek isteyen sürücüye sandalyeli engel
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da bir kafe çalışanı, iş yerinin önüne otomobilini park etmek isteyen kadın sürücüye, park alanına koyduğu sandalyeye oturarak engel oldu. İki kadın arasında yaşanan tartışma cep telefonuyla görüntülendi.

YALOVA'da bir kafe çalışanı, iş yerinin önüne otomobilini park etmek isteyen sürücüye, alana sandalye çekip oturarak engel oldu. İki kadın arasında yaşanan gerginlik cep telefonuyla görüntülendi.

Adnan Menderes Mahallesi Ufuk Sokak'ta, bir sürücü kafenin önündeki park alanına otomobilini park etmek istedi. Ancak bu sırada iş yeri çalışanı, dükkanın önü kapanmasın diye park alanına koyduğu sandalyeye oturarak sürücüye engel oldu. Bir süre otomobilini park etmek için bekleyen kadın sürücü ile sandalyede oturan kadın personel arasında tartışma çıktı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
Türkiye'de İnternet kullanımı geçen yıla göre arttı: İşte oranlar

Türkiye'de İnternet kullanımı geçen yıla göre arttı: İşte oranlar
'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! İstemeye istemeye söyleneni yaptı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu