Sancaktepe'de Ulaşım Sorunları İçin İş Birliği Toplantısı

Sancaktepe'de Ulaşım Sorunları İçin İş Birliği Toplantısı
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İETT ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ulaşım sorunlarını masaya yatırdı ve çözüm önerilerini paylaştı.

SANCAKTEPE Belediye Başkanı Alper Yeğin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Daire Başkanı Alper Yılmaz, mahalle muhtarları ve okul müdürleriyle bir araya gelerek ilçedeki ulaşım sorunlarını masaya yatırdı. Konuyla ilgili konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "İçemizin ulaşımını daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için İETT başta olmak üzere tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Ulaşım sorunlarını ortak akılla çözeceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizde yaşanan ulaşım sorunlarını yerinde tespit ediyor, çözüm önerilerini paydaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Ulaşım, bir kentin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en temel unsurlardan biri. Bu yüzden konuyu ortak akılla ve iş birliğiyle ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeğin, vatandaş memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin ulaşımını daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için İETT başta olmak üzere tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya katılan İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Daire Başkanı Alper Yılmaz ise "İETT olarak kent genelinde olduğu gibi Sancaktepe'de de ulaşım ağını güçlendirmek, vatandaşlarımızın toplu taşımadan en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Belediye ile kurduğumuz bu iş birliği, sorunları daha hızlı tespit edip çözüme kavuşturmamıza imkan tanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
