Haberler

Sancaktepe'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Aranıyor

Sancaktepe'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde bir tekel bayisine motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SANCAKTEPE'de bir tekel bayine kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle bir tekel bayinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi bayiye silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri etrafta çok sayıda boş kovan buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakim karşısında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu