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Sancaktepe'de Metruk Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Sancaktepe'de Metruk Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sancaktepe'de ağır hasar gören ve 3 yıldır boş olan metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Yeğin, kaçak yapılara karşı mücadele edeceklerini belirtti.

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Sancaktepe'de ağır hasar alan 5 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarına bizzat katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kaçak yapılara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak belediye olarak bu konuda titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Veysel Karani Mahallesi Asiltürk caddesi üzerinde bulunan ve 5'inci katındaki balkonun çöktüğü 5 katlı metruk bina Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımı bizzat yerinde takip eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada "İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetinde gerçekleşen depremde hasar gören ve 3 yıldır kimsenin yaşamadığı binanın yıkımı belediye ekiplerimizce güvenli bir şekilde yıkılıyor. Deprem gerçeğini unutmadan, özellikle kaçak yapılara karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Sadece denetim değil, çözüm de sunacağız. Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımız için teşvik edici hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Sancaktepe'yi daha güvenli, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek" dedi.

Yeğin yıkımı gerçekleştirilen binanın, 3 yıldır boş olduğunu belirterek, belediye olarak ilçe genelinde belediye yetkilileri tarafından, benzer durumdaki yapılar için de incelemelerin sürdüğünü ve riskli binaların tespiti konusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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