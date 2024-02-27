Okuldaki kavgada başını yere vuran öğrenci hayatını kaybetti

Sancaktepe'de, bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu yere düşerek başını çarpan öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAVGADA YERE DÜŞÜP BAŞINI YERE VURDU

Alınan bilgiye göre, dün, Osmangazi Mahallesi'ndeki lisede M.E.K ile E.E. adlı öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada aldığı darbe sonucu düşen M.E.K. başını yere vurdu.

LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada M.E.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden M.E.K. için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.E.K'nin naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.