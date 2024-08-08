Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu

İstanbul Sancaktepe'de 12 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Yasin Akdoğan, Ali K.'yi ofise çağırdı.

BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor. Yasin Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor.

SİLAH ATEŞ ALDI, KENDİNİ VURDU

Yasin Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Yasin Akdoğan ise, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.