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Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu

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Sancaktepe'de Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yi konuşmak için ofise çağırdı. Ali K.'nin ofise girdiği anda içeri giren Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı. Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan Rıdvan Akdoğan, elindeki silahın ateş almasıyla kendisini yaraladı. Akdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Sancaktepe'de 12 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Yasin Akdoğan, Ali K.'yi ofise çağırdı.

Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu

BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor. Yasin Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor.

Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu

SİLAH ATEŞ ALDI, KENDİNİ VURDU

Yasin Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Yasin Akdoğan ise, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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