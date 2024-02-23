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Sancaktepe'de İnşaat Kazısında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Sancaktepe'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İtfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sancaktepe'de bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde bir inşaatın temeli kazıldığı sırada göçük oluştu. Burada çalışan işçi Y.C. (40), kayan toprakla birlikte göçüğün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Y.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Ekipler, inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışmaları durdurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe İtfaiye AFAD Yaşam Güncel Haberler

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