Sancaktepe'de eşini uyurken öldüren kadına haksız tahrikle 18-24 yıl hapis istendi

Sancaktepe'de eşi Hakan Büyükata'yı (47) uyuduğu sırada silahla başından ve göğsünden vurarak öldüren Nuray Büyükata (46) hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Hakan Büyükata'nın uzun süredir devam eden şiddet eylemleri ile olaydan bir gün önce eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmesinin ardından Nuray Büyükata'nın bu olayların etkisiyle cinayeti işlediğini değerlendirdi. Bu kapsamda Nuray Büyükata hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın 18 yıldan 24 yıla kadar indirilmesi talep edildi. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Sancaktepe'de 30 Mayıs'ta Nuray Büyükata'nın eşi Hakan Büyükata'yı silahla öldürmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, çiftin çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşadığı ve aralarında uzun süredir anlaşmazlık bulunduğu belirtildi. İddianamede, Hakan Büyükata'nın evlilikleri boyunca eşine ve çocuklarına zaman zaman şiddet uyguladığı, bu durumun çocukların ifadeleriyle de doğrulandığı kaydedildi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE EŞİYLE KAVGA ETMİŞ

İddianamede, olaydan bir gün önce Hakan Büyükata ile eşi Nuray Büyükata arasında kavga çıktığı ve Hakan Büyükata'nın eşinin başına vurarak şiddet uyguladığı belirtildi. Nuray Büyükata'nın başına aldığı darbeler nedeniyle hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda sol şakak bölgesinde ödem tespit edildiği kaydedildi. Hakan Büyükata'nın daha sonra evde bulunan silahı alarak, 'Sabah olsun hepinizi öldüreceğim' dediği ve silahı yanında olacak şekilde salondaki kanepede uyuduğu, Nuray Büyükata'nın ise yatak odasına geçtiği aktarıldı. Sabah saatlerinde salona giden Nuray Büyükata, eşinin yanında bulunan silahı alarak uyuduğu sırada başına bir el ateş etti. Hakan Büyükata'nın hareket etmeye çalışması üzerine ikinci kez ateş eden Nuray Büyükata, eşini sol göğsünden de vurdu. Çocuklarının uyanması üzerine evden ayrılan Nuray Büyükata, çocuklarıyla birlikte evlerinin yakınındaki parka gitti. Bir süre sonra eve dönen Büyükata, çocuklarını bina önünde bekleterek alt komşusuna eşini öldürdüğünü söyledi.

KORKTUĞU İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ ANLATTI

Savcılık ifadesinde olay gecesi eşinin kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Nuray Büyükata, korktuğu için tabancayla eşine ateş ettiğini anlattı. Olayın ardından kendisini ihbar ettirdiğini belirten Büyükata, üzerine atılı suçlamayı kabul etti. Kriminal incelemede, olayda kullanılan tabancanın 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasak niteliğinde olduğu tespit edildi. Otopsi raporunda Hakan Büyükata'nın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, olay yerinde bulunan iki mermi çekirdeğinin de aynı tabancadan ateşlendiği belirlendi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, Hakan Büyükata'nın uzun süredir devam eden şiddet eylemleri ile olaydan bir gün önce eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmesinin ardından Nuray Büyükata'nın bu olayların etkisiyle cinayeti işlediğini değerlendirdi. Bu kapsamda Nuray Büyükata hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın 18 yıldan 24 yıla kadar indirilmesi talep edildi. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı