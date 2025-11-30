Sancaktepe'de 'Ekmeğimiz için buluşuyoruz' Mitingi

Sancaktepe'de, Dem Parti'nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi partilerin katılımıyla "Ekmeğimiz için buluşuyoruz" mitingi düzenlendi.

Demokrasi Caddesi'nde düzenlenen mitingde, TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin talepler dile getirildi.

Mitingde konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yoksulluğun toplumun geniş kesimlerini etkilediğini söyledi.

Temelli, "Ekmek istiyoruz, barış istiyoruz. Barış yoksa çok iyi biliyoruz ki ekmek de yok." dedi.

En büyük adaletsizliğin yoksulluk olduğunu savunan Temelli, şunları kaydetti:

"Bu adaletsizliğe son vermek için barış istiyoruz. En büyük şiddet savaşsa bu savaşa son vermek için işte burada yan yanayız. Bu mücadeleyi yükseltiyoruz. Şimdi kimse artık müzakereden ve masadan kaçmasın. Bu mücadeleyi büyütmenin yolu barışın gereği olan yasaları hayata geçirmektir. Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Biz kimseden af beklemiyoruz. Adalet istiyoruz. Ekmek için adalet, barış için adalet istiyoruz."

Mitinge, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşil Sol Parti üyeleri katıldı.