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Sancaktepe'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Sancaktepe'de polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Sancaktepe'de polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eyüpsultan ve Abdurrahmangazi mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, taralı alanı ihlal eden ve kırmızı ışıkta geçen sürücüler dronla tespit edildi.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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