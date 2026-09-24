Sancaktepe'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sancaktepe'de Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZZ 8781 plakalı otombil refüjdeki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.