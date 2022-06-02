Sancaklı: "(Yeni spor yasası) Tüm kulüp başkanları, Kulüpler Birliği, federasyon, bilim adamları, hukukçular, spor hukukçularıyla yüzlerce toplantı... - Haberler

Sancaklı: "(Yeni spor yasası) Tüm kulüp başkanları, Kulüpler Birliği, federasyon, bilim adamları, hukukçular, spor hukukçularıyla yüzlerce toplantı...
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Anadolu Ajansı Atölye Stüdyoları MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın konuşması ANKARA - MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Anadolu Ajansı Atölye Stüdyolarında gerçekleşen, "Spor Masası" programının konuğu odu.
Anadolu Ajansı Atölye Stüdyoları
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın konuşması ANKARA - MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Anadolu Ajansı Atölye Stüdyolarında gerçekleşen, "Spor Masası" programının konuğu odu. (1)
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel