Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Özölçer, Macit ile akademik bilimsel çalışmalar ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Özölçer, Macit'e Devrek bastonu ve plaket takdim etti.

Ziyarette, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İmamoğlu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu da yer aldı.