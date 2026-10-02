Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti

BAKAN KACIR: TEKNOFEST, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE HAZIRLIK YAPILAN BİR PLATFORM

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti. Gençlerle sohbet ederek, projeleri ile ilgili bilgi alan Kacır, daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, TEKNOFEST'in Türkiye'nin geleceğine hazırlıkların yapıldığı bir platform olduğunu ifade ederek, "Tarihin başlangıç noktasında, bereketli hilalin kalbindeyiz. TEKNOFEST Güneydoğu daha önceki 14 TEKNOFEST'imizin üzerinde bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'da olmaktan ülkemizin dört bir yanından 7'den 70'e gelerek, milletimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. TEKNOFEST Türkiye'nin geleceğine hazırlıkların yapıldığı geleceğe imza atacak projelerin hayata geçtiği bir platform. Gençlerimiz hayallerini projelere, projelerini teknoloji girişimlerine taşıyorlar. Onlarla iftihar ediyoruz" dedi.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı