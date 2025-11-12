Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun Annesi Defnedildi

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun 63 yaşında vefat eden annesi Bedriye Çoştu, Çorum'un İskilip ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine bakanlık yetkilileri ve yakınları katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun 63 yaşında vefat eden annesi Bedriye Çoştu'nun cenazesi, Çorum'un İskilip ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken yaşamını yitiren Çoştu'nun cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Bedriye Çoştu'nun cenazesi, Şeyh Muhyiddin-i Yavsi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Uludere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Çoştu, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Çoştu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum Valisi Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
