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Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu

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Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu

Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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