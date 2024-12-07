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Sanayi Kışlası Restore Ediliyor

Sanayi Kışlası Restore Ediliyor
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Edirne'de 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen ve uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası, Valilik tarafından restore ediliyor. Vali Yunus Sezer, devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Edirne'de, 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen ve uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası Valilik tarafından restore ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer, kışlada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kışlayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Sanayi Kışlası

1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen bina, 1902-2005 yılları arasında askeri kışla olarak hizmet verdi. 2005 yılında Trakya Üniversitesine devredilen tarihi yapı 8 yıl okul olarak kullanıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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