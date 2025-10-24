Haberler

Sanatçı Esengül Bozdağ Alan, Kadınların Sorunlarını Tuvale Yansıtıyor
Mardinli ressam Esengül Bozdağ Alan, savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını resimle ifade ediyor. 20 yıllık kariyerinde, kadınların sesini global ölçekte duyurmayı amaçlıyor ve eserlerinde sosyal problemlere dikkat çekiyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR-BEŞİR ŞAVUR - Mardinli resim öğretmeni Esengül Bozdağ Alan, savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını tuvale yansıtıyor.

Lise eğitiminin ardından gittiği resim kursunda yeteneğini keşfeden Alan, bu alanda akademik eğitim almaya karar verdi.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Alan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bu alanda tezli yüksek lisans yaptı.

Ülkenin farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra atandığı Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde mesleğini sürdüren Alan, atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde ve zaman zaman da görev yaptığı okulda savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını anlatan resimler yapıyor.

20 yıllık süreçte hazırladığı yüzlerce resmi ülkede ve Avrupa'da düzenlenen sergilerde izlenime sunan ressam Alan'ın hedefi eserleriyle kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak.

"Bir kadın olarak kadınların sesi olmak arzusundayım"

Alan, AA muhabirine, resme olan yeteneği ve aldığı eğitimlerle yağlı boya, karakalem, video art ve enstalasyon (yerleştirme sanatı) üzerine eserler ürettiğini söyledi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda da eserler hazırladığını ancak en çok kadınların yaşadığı sorunlara yönelik resimler yaptığını anlatan Alan, "Çünkü günümüz dünyasında bunlar ciddi problemler. Sanatçıların bu problemleri yansıtmak gibi bir görevi var." dedi.

Alan, kadınların toplumun tüm alanlarında etkin olması gerektiğini dile getirerek, kadının üretim, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanatta yer almasının önemine değindi.

"Bir kadın olarak kadınların sesi olmak arzusundayım." diyen Alan, eserlerini kentte atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde hazırladığını ve sergilediğini anlattı.

Alan, birçok eserinin ise hediye ettiği dostlarının evini süslediğini dile getirerek, bazı eserlerini bir haftada bazılarını ise bir yıla yayılan süreçte hazırladığını belirtti.

"Hiçbir eseri kar amaçlı üretmiyorum"

"Hiçbir eseri kar amaçlı üretmiyorum. 20 yıldır kişisel ve karma sergilere katıldım. Okul bünyesinde de sergiler açtım. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında da sergilerim oldu. Dünyanın belirli şehirlerinde kişisel sergi açma hedefim var." ifadelerini kullanan Alan, oralarda da kadınların sesi olmayı çok istediğini söyledi.

Ressam Alan, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlardan en çok kadınların etkilendiğine işaret ederek, "Ukrayna'da, Gazze'de büyük bir savaş yaşanıyor. Gazze'de maalesef bir soykırım yaşanıyor. İnsanlık var olduğu müddetçe savaşlar oldu ve olacaktır da ama maalesef bunun en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar. Elimden geldiğince onların sesi olmaya çalışıyorum. Umarım dünya daha iyi bir yere doğru gider. Bu savaşlar, soykırımlar, zulümler bir an evvel biter." diye konuştu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
