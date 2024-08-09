İstanbul Kent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sergisi Açıldı

İstanbul'da İç mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı eğitimi alan 200 öğrencinin 1 yıl boyunca hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi açıldı. Ahşap, karton, mermer gibi malzemelerden kentsel tasarımı içeren çok sayıda ürün ve çizimin olduğu eserler, 30 Eylül'e kadar İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü'nde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki İç mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin öğrencileri tarafından 1 yıl boyunca hazırlanan projelerden oluşan sergi açıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden 1-2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yaptığı teorik ve uygulamalı derslerin çalışmalarının yer aldığı sergi ile Mimarlık bölümü öğrenci adaylarına mesleği tanıtmak hedefleniyor. Ahşap, beton gibi malzemelerle hazırlanan kentsel tasarım çalışmaları ve birçok çizimin yer aldığı sergi, 30 Eylül'e dek misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMALARINI PAYLAŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sezen Tarakçı, "Bugün fakülte bünyemizdeki İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerimiz tarafından hazırlanan sergimizdeyiz. Fakülte olarak etik değerlere sahip, gelişen teknolojiyi takip eden, yenilikçi ve farklı ölçeklerde sürdürülebilir tasarımlar yapabilen öğrenciler yetiştirebilme misyonumuzla yola çıktığımızda, öğrencilerimizin çalışmaları bizler için önemli oluyor. Onların tasarım süreçlerini, düşüncelerini deneyimlerini ve hayal güçlerini ortaya koyduğu sergimizde buluştuk. Öğrencilerimizin çalışmalarını, özverilerini ve yenilikçi fikirlerini ortaya koydukları bu çalışmaları paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TARAKÇI: UFUK AÇICI VE İLHAM VERİCİ OLMASINI DİLİYORUZ

Serginin, öğrencilerin projelerinin teorik ve uygulama derslerinin sonuçlarını içerdiğini belirten Tarakçı şöyle devam etti:

"Sergide bütün öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin emeği geçti. Amacımız dönem boyunca 4 farklı sınıfta yapılan teorik, uygulamalı ve proje derslerimizde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz öncülüğünde yapılan projelerin ortaya konması. Öğrencilerin çalışmalarını ilgi duyan herkesle paylaşmak istiyoruz ve bu nedenle sergimizi düzenledik. Herkes için ufuk açıcı ve ilham verici olmasını diliyoruz. 200 öğrencimizle birlikte hocalarımızın da yer aldığı bu çalışmayı gerçekleştirdik."

KARACA: ÜNİVERSİTEMİZİN İÇ MİMARLIK ÇALIŞMALARINI SERGİLEMEYİ HEDEFLEDİK

İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ülger Bulut Karaca, "2023-2024 eğitim öğretim yılında iç mimarlık bölümü 1-2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin 1 yıl boyunca yaptığı teorik ve uygulamalı derslerin çalışmalarını sergiliyoruz. Sergimizde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların niteliklerini ortaya koymak, aday öğrencilerimize iç mimarlık bölümünü ve mesleğini tanıtmak amacımız. Ayrıca bu sergi ile mimarlık öğrencilerine dünyayla akredite olmaya çalışmalarını konusunda yardımcı olmayı ve üniversitemizin iç mimarlık çalışmalarını sergilemeyi de hedefledik.

"SERGİ TASARIMIN NASIL DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLİYOR"

Çalışmaların farklı temalar içerdiğini söyleyen Karaca, "Farklı tasarım problemlerine göre, tasarımlar ve üretim teknikleri denendi. Yapı, mobilya, temel tasarım, yeni mekan tasarlama, mevcut mekanı dönüştürme gibi farklı bakış açılarıyla yapılmış çalışmalar da sergileniyor. Sergimiz değişen dünyada, farklılaşan malzemeler ve değer yargılarıyla tasarımın nasıl dönüştüğünü de ortaya koymayı hedefliyor. Değişen dünyayla taraşım trendleri de farklılaşıyor. Yerel ve doğal kaynakların doğru kullanımına ilişkin tasarım trendleri de değişiyor. Kültürel ve sosyal değişimleri de üzerine eklediğimizde yeni tasarımlar konusunda nelerin yapılabileceği, değişen tasarım problemlerine nasıl çözümler bulunabileceği araştırıldı ve bu tasarım sorunlarının neler olabileceğine dair sergimizi açtık. Dolayısıyla iç mimarlık öğrencilerine bu sergiyi gezmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: MALZEME BİLGİSİ KONUSUNDA ÖNDE OLMALARI ÖĞRENCİLERİ GÜÇLÜ KILACAKTIR

İstanbul Kent Üniversitesi Araştırma Görevlisi Reyna Ayşen Yıldız, "Sergiye İç Mimarlık bölümü 1-2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerimiz katkı sağladı. Her birinin çalışmalardaki katkısı farklı. Gündelik hayatta bildiğimiz beton, ahşap, toprak gibi malzemelerin aslında bilmediğimiz yönlerini keşfetmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize bir deneyim alanı açtık. Onlara malzemeler ile çalışmaları ve malzemeleri keşfetmeleri adına istedikleri ortamı sağlamak istedik. İç mimarlık bölümü malzeme üzerine kurgulanmış diyebiliriz. Bu anlamda 1'inci sınıfların malzemeyi keşfetmeleri için bu deneyimi sağlamaları bizim için çok önemli. Sonraki yıllarda yapacakları projeler ve meslek hayatlarındaki projelerde malzeme bilgisi konusunda önde olmaları onları güçlü kılacaktır" diye konuştu.