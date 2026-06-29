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Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda gözaltına alındı
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Kuşadası'nda sosyal medyada paylaştığı videolar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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