Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda gözaltına alındı
Kuşadası'nda sosyal medyada paylaştığı videolar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı