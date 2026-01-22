Yeşilay sayesinde bağımlısı olduğu sanal kumardan kurtuldu

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki S.V, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde sanal kumar bağımlılığını hayatından çıkardı.

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapan S.V, arkadaş çevresinin etkisiyle 13 yaşında iddia oynamaya başladı.

Zamanla sanal oyunlara da merak saran S.V, başta bağımlılık olarak düşünmediği kumarda daha fazla vakit geçirip para harcar hale geldi.

S.V, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle bir süre sonra çevresiyle sorunlar yaşamaya başlayarak yalnızlaştı.

Her geçen gün hem maddi hem de manevi açıdan daha kötü duruma gelen S.V, bağımlılığından kurtulmak için sosyal medya sayesinde tanıştığı YEDAM'dan destek almaya karar verdi.

YEDAM'da 2 yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından sanal kumar bağımlılığından kurtulan S.V, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

"Para kumarda kaybedeceğiniz en önemsiz şeydir"

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan S.V, genç yaşta arkadaş ortamından etkilenerek kumar oynamaya başladığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle kumara daha rahat ve hızlı ulaştığını belirten S.V, şöyle devam etti:

"Daha konforlu bir hale gelmişti, evden çıkmadan oynayabiliyordum. Renkli dünyalar deniyor ama bizim dünyamızı karartıyor. O renklerin cazibesi aslında bizim oradan çıkmamızı engelliyor. Öyle bir yapmışlar ki bunun içinden hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz. Bir veriyorsun, on alıyorsun, bunu bu hayatta daha kolay yapan hiçbir şey yok. Aslında kumarın cazip gelmesi de bu, bir verip on almak. Ama bugün veriyor, yarın sana yüz bile verse, bir kere kumar bağımlısı olmuş birisi o yüzü alıp asla çıkmaz. O yüzün bin olmasını, bin olsa bir milyon olmasını ister. Ancak kumarda bugüne kadar kazanan yoktur."

S.V, sanal kumar bağımlılığının hayatını kötü etkilediğini dile getirdi.

Bağımlılığı nedeniyle parasız kaldığını ve çevresinden aldığı borçları da ödeyemediğini vurgulayan S.V, "Bu serüvende insanlara çok fazla borçlanıyorsunuz. İnsanların yüzüne bakacak ve işe gidecek haliniz kalmıyor. Para kumarda kaybedeceğiniz en önemsiz şeydir. Para çalışılarak kazanılır, onun dışında itibarınız kalmıyor, kimse size saygı göstermiyor. Çünkü artık aynı hatayı kaç sefer yaptığınızı görüyorlar, aileniz bile bazen sırt çevirebiliyor." diye konuştu.

"Kumarda bugüne kadar kazanan yoktur"

S.V, bağımlılığıyla ilgili çıkış yolu ararken sosyal medya aracılığıyla YEDAM'dan haberdar olduğunu söyledi.

Sanal kumar bağımlılığını ilk bırakmaya karar verdiğinde çok fazla borcu olduğunu anlatan S.V, şöyle konuştu:

"Gelirim giderimi karşılamıyordu, o dönemlerde çok zorluk çektim. Tekrar girer miyim diye kendimle de çelişiyordum. 'Zararın neresinden dönersen kardır' diye bir atasözü vardır. Bu, kumar için bence çok yerinde bir söz. Daha ileri gittikçe kayıp daha da çoğalıyor. Kazanma şansınız zaten yok. Derdimi kimseye anlatamıyordum, anlattığım zaman da bazı arkadaşlarımdan 'Kazanınca durmuyorsun' gibi tepkiler alıyordum. Onun için dertlerimi kimseyle de paylaşmak istemiyordum. Sağ olsunlar, burada bana çok yardımcı oldular. Psikoloğa derdimi anlattım, bana nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlattı. Bu, ömür boyu devam edebilen bir hastalık, hatta pek çok bağımlılıktan da daha zor."

S.V, YEDAM'dan aldığı destekle 2 yıllık süreçte sanal kumar bağımlılığından kurtulduğunu ancak rehabilitasyon sürecinin halen devam ettiğini belirtti.

Borç yükünün azaldığını ve şu an kendini çok daha iyi hissettiğini vurgulayan S.V, "Psikolojik olarak daha rahat hissediyorum, hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Dört yıldır oynamıyorum. Borçlarımı ödüyorum. Şu an neredeyse hiç aklıma bile gelmiyor. Hatırlatan şeylerden de özellikle uzak durmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

S.V, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin mutlaka YEDAM ile iletişime geçmesi tavsiyesinde bulundu.

"Ailenin desteğini çok önemsiyoruz"

YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Oğuzhan Türkoğlu da danışanı bağımlılıktan kurtulduktan sonra da takip ettiklerini belirtti.

Tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Türkoğlu, "Burada psikososyal destek sağlanıyor. Hem psikologlar hem de sosyal hizmet uzmanları danışanlarımızla seanslar gerçekleştiriyor. Evet, bağımlılık bir beyin hastalığı ama aynı zamanda bir aile hastalığıdır. Bu nedenle ailenin desteğini çok önemsiyoruz." diye konuştu.