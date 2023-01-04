San Francisco'da etkili olması beklenen fırtına öncesi önlem alındı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kenti sakinleri, yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı önlem almaya devam ediyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kenti sakinleri, yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşlar, Bayındırlık Bakanlığı binasına gelerek kum torbası satın aldı.
Kaynak: AA / Tayfun Coşkun - Güncel