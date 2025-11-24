Samsunlu Öğretmenin Şırnak'taki Gönüllü Hizmeti

Samsunlu öğretmen Çiğdem Bayrak, ilk görev yeri Şırnak'ta, memleketine duyduğu özlem ve kanser hastalığıyla mücadelesine rağmen gönüllü olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'ndan 2003'te mezun olan Bayrak (49), 2004 yılında Şırnak'a atandı.

Burada farklı okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Bayrak, 2008'den bu yana idareci olarak hizmet veriyor.

TOKİ Anaokulu Müdürü olarak görevini sürdüren Bayrak, 15 yıldır da kemik kanseriyle mücadele ediyor.

Çiğdem öğretmen memleketine ve ailesine duyduğu özleme, kanserle mücadelesine rağmen Şırnak'tan kopamadı.

Öğretmenliği büyük bir tutkuyla sürdüren Bayrak, göreve ilk başladığı kentte gönüllü olarak hizmet vermeye devam ediyor.

"Çocuklarla geçirdiğim zaman en büyük motivasyon kaynağım"

Bayrak, AA muhabirine, 21 yıl önce atandığı Şırnak'a hizmet sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk yıllarda zorluk yaşasa da bu kente zamanla bağlandığını ifade eden Bayrak, "Önce '2-3 yıl kalıp ya memleketime ya da oraya yakın bir yere giderim' diye düşünmüştüm. Sonrasında buradaki öğrencilerin eğitime ihtiyacı ve burada geçmişte öğretmen sirkülasyonunun fazla olması nedeniyle 'devamlılık şart' diyerek kalmaya karar verdim. İdealist davrandım. Burada mutluyum, kendimi değerli hissediyorum. Buraya aynı zamanda değer kattığımı da düşünüyorum." dedi.

Öğretmen Bayrak, öğretmenlik ve okul idareciliği görevlerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kendisine verilen görevleri de layıkıyla yapmaya çalıştığını dile getirerek, çocuklara eğitim vermenin, onların yaşamına katkıda bulunmanın, eğitimin ilk basamağında onları okula hazırlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

15 yıl önce kemik kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Bayrak, rahatsızlığı nedeniyle son 5 yıldır bastonla yürümek zorunda kaldığını söyledi.

Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Bayrak, "Tedavi sürecim çok az kaldı. Burada beni motive eden şey meslek aşkı. Çocuklarla geçirdiğim zaman, onlara faydalı olabilmek, öğretmen arkadaşlarıma rehberlik edebilmek en büyük motivasyon kaynağım." diye konuştu.

Bayrak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik bir tutku. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, onun ileriki hayatında hatırlayacağı bir insan olmak çok kıymetli. Bunu burada çokça yaşıyorum. 21 yıl önceki öğrencilerimin beni hala hatırlıyor olması tarif edilmez bir duygu. İyi ki öğretmen olmuşum."

"Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum"

TOKİ Anaokulu Müdür Yardımcısı Seda Altınel de 4 yıldır Çiğdem Bayrak ile mesai arkadaşı olduğunu belirtti.

Öğretmen Bayrak'ın çok idealist, merhametli ve fedakar olduğunu anlatan Altınel, "Kendisi idareci ve öğretmen olmanın ötesinde anne gibi yaklaşımıyla bizlere gerçekten örnek bir insan oldu. 21 yıldır burada görev yapması inanılmaz. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Kendisini zamanla tanıdıkça neden burada kaldığını daha iyi anlıyorum. Her zaman şunu söyler; 'Öğretmenler giderse, kim burada görev yapacak, bu öğrencilere ders verecek'. Bu bakış açısı beni çok etkilemişti. Ondan öğreneceğim çok şey var. Kendisiyle uzun yıllar çalışmak isterim." dedi.

