Haberler

Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem

Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 00:20'de meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.

Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Anlayamadigim, bugün deprem bilimcilerden biri dediki l, Karadeniz sağlam, buyur burdan yak...Arkadaş ..Azdı Millet liyakatli veya liyakatsiz herkes azdı...ve....sonumuz hayrola. İsra suresi 16

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar