Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 00:20'de meydana geldi.
BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU
AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.