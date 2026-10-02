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Samsun Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Samsun Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilal Seven idaresindeki 34 ZL 4343 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde, Şerafettin Delen'in kullandığı 55 AGM 85 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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