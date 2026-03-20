Samsun ve Tokat'ta bayram namazı kılındı

Samsun ve Tokat'ta vatandaşlar, camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Samsun'da camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Atakum ilçesindeki Atatepe TOKİ Camisi'nde de bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Tokat'ta da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Bayram namazı için kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'ne gelen birçok vatandaş, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Ramazan Bayram namazı dolayısıyla kent merkezindeki pek çok camide yoğunluk yaşandı, cemaat avluya taştı.