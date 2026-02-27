Haberler

Sinop ve Samsun'da kar etkili oluyor

Sinop ve Samsun'da kar etkili oluyor
Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Ulaşımda aksama meydana gelirken, ekipler kar küreme çalışmalarına başladı. Valilik, vatandaşları olumsuz koşullara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Samsun ve Sinop'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Sinop'ta sabah etkisini artıran kar nedeniyle Türkeli ve Ayancık ilçelerinin yüksek kesimlerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Zaman zaman ulaşımda aksama meydana gelen köy yollarında, ilçe özel idare ekiplerince kar küreme çalışması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise kentte soğuk ve yağışlı havanın bir süre daha etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde de yüksek kesimler, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kızlan Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

