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Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yılında minnet, saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'yi Türk milletiyle birlikte zaferle taçlandırdığını vurgulayan Tavlı, Atatürk'ün kahraman bir komutan, saygın bir devlet adamı ve büyük bir lider olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet'i daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alanda çok daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için geleceğe her zamankinden daha büyük bir umut ve kararlılıkla yürüyeceğiz."

Tavlı, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri, ebediyete irtihal eden gazileri ve İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası üyelerini rahmet ve minnetle andı, hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Kaynak: AA
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