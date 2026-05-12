Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza'da incelemelerde bulundu

Vali Orhan Tavlı, Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sel nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar zarar gördü, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tavlı, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağanağın saat 18.00 gibi başladığını aktaran Vali Tavlı, "Havza ilçesinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde bu hızlı yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile AFAD ekipleri hızlı bir müdahale yaptı. Şu an yağış çekilmiş durumda, hava durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Tavlı, can kaybı yaşanmadığına işaret ederek şunları söyledi:

"İş yerlerine ve araçlara gelen zararlar var. Bunları tespit ettik. İş yeri sahiplerine, araç sahiplerine ve tüm Havzalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Jandarma ekibimiz, emniyet ekibimiz, kolluk birimlerimiz de güvenlik anlamında da çalışmalara destek veriyorlar. Samsun Valiliğinin ekipleri, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Havza Belediyesinin ve tüm kurumların ekipleri şu anda sahada çalışıyorlar. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek."

Havza ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katlarını su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHüseyin Güneş:

Sel dediğin şey bu ülkede artık normal oldu maalesef Avrupa'da da var tabii ama onlarda altyapı düzgün olduğu için böyle harabiyet olmuyor Havza'daki derelerin ıslahı yapılsaydı belki bu sorunu yaşamazdık ama neyse umarım halkımız çabuk toparlanır

Haber YorumlarıFatih Kasım:

Böyle felaketler 10 yıl öncesi sık yaşanmıyordu ha neden bilir misiniz şimdi her sene oluyor Havza hep sel problemli olmuş ama bu kadar değildi ya

Haber YorumlarıBurhan Aksoy:

Vallinin bu kadar çabuk gitmesi güzel tabii ama ben daha çok endişeliyim! Havza'da mı oturuyorsunuz? Benim kuzenim Samsun'da satıcılık yapıyor, onun da çatısı sızdırıyor şu sıralar! Umarım bu sefer işler yoluna girer!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

